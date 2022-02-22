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Законодательство РК
07:24 22.02.2022

США вывезут оставшихся в Украине дипломатов в Польшу

США Украина Фото: pixabay
Ранее посольство США было перемещено из Киева в Львов. До этого посольства из Киева перенесли Австралия, Великобритания, Канада и США, сообщает Zakon.kz.

США переводят весь персонал Госдепартамента и свое посольство из Украины в Польшу после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, сообщает Bloomberg.

Решение было принято по соображениям безопасности. По данным источника агентства, власти США намерены вернуть персонал обратно в Украину, если со стороны России не будет вторжения.

Ранее посольство было перемещено из Киева в Львов. До этого посольства из Киева перенесли Австралия, Великобритания, Канада и США.

Норвегия в свою очередь следит за ситуацией в Украине и пока не высказалась о планах по перемещению диппредставительства.

Данияр Кунафин
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