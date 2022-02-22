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Законодательство РК
09:55 22.02.2022

Не смог ответить на вопросы журналистов – Смаилов о вице-министре здравоохранения

правительство, Минздрав РК Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства сделал замечание вице-министру здравоохранения Жандосу Буркитбаеву, передает корреспондент Zakon.kz.

Алихан Смаилов напомнил, что на прошлой неделе прошел брифинг с участием вице-министра здравоохранения.

Он не смог дать конкретные ответы на вопросы журналистов. Прошу обратить на это внимание. Это негативно влияет на всю работу правительства. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

В этой связи он поручил членам кабмина быть в тесном контакте с журналистами.

Мы должны быть открытыми для общества. Главная задача правительства – каждое принятое решение разъяснять и учитывать мнение общественности. Алихан Смаилов
Мадина Мамырханова
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