Не смог ответить на вопросы журналистов – Смаилов о вице-министре здравоохранения

Алихан Смаилов напомнил, что на прошлой неделе прошел брифинг с участием вице-министра здравоохранения.

Он не смог дать конкретные ответы на вопросы журналистов. Прошу обратить на это внимание. Это негативно влияет на всю работу правительства. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

В этой связи он поручил членам кабмина быть в тесном контакте с журналистами.