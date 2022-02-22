12:27 22.02.2022
Новый фейк о строительстве карантинных лагерей рассылают в Казнете
Фото: pixabay
В Казахстане идет строительство лагерей, в которых людей будут насильно держать в изоляции. Об этом говорится в рассылке, появившейся в Сети, сообщает Zakon.kz.
В одном из сообщений отмечено, что близ Семея строят лагерь, который будет напоминать тюрьму.
Информацию прокомментировали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.
Фото: Stopfake.kz
Это фейк. Ничего подобного в Казахстане не строится.Официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев
Все страны переименуют: пугающий фейк рассылают казахстанцы
Новость по теме