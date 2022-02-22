Новый фейк о строительстве карантинных лагерей рассылают в Казнете

В одном из сообщений отмечено, что близ Семея строят лагерь, который будет напоминать тюрьму.

Фото: Stopfake.kz

Это фейк. Ничего подобного в Казахстане не строится. Официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев

Информацию прокомментировали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.