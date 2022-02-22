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Законодательство РК
12:27 22.02.2022

Новый фейк о строительстве карантинных лагерей рассылают в Казнете

фейк о строительстве Фото: pixabay
В Казахстане идет строительство лагерей, в которых людей будут насильно держать в изоляции. Об этом говорится в рассылке, появившейся в Сети, сообщает Zakon.kz.

В одном из сообщений отмечено, что близ Семея строят лагерь, который будет напоминать тюрьму.

фейк

Фото: Stopfake.kz

Информацию прокомментировали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

Это фейк. Ничего подобного в Казахстане не строится.Официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев

Анастасия Московчук
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