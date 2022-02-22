18 иностранцев находятся под арестом за участие в беспорядках – омбудсмен

В числе арестованных в связи с массовыми беспорядками и в следственных изоляторах в настоящее время находятся 18 иностранных граждан. Из них: 14 граждан Узбекистана, двое – из России и двое граждан Кыргызстана. В части условий содержания под стражей установлены случаи несвоевременного доступа к питьевой воде и недостаточного доступа к питанию в первые 48 часов после 6 января. В изоляторах временного содержания и дополнительных помещениях, куда доставлялись задержанные, проблема была связана с большим количеством задержанных. Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова

По словам Азимовой, в последующем ситуация стабилизировалась.

Всем арестованным уже после 10 января было разрешено получать передачи из дома. Нормативы питания на сегодня соблюдаются, но есть несколько обращений в этой части, касающиеся качества питания. К сожалению, в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях среди арестованных были несовершеннолетние граждане в возрасте 16-17 лет. Обвинения, предъявленные им, достаточно серьезные и касаются участия в массовых беспорядках, захвате зданий и оружия. Эльвира Азимова

Омбудсмен уточнила, что практически все несовершеннолетние попали под уголовное правосудие впервые.

Под поручительство родителей дети были позднее освобождены. За исключением одного несовершеннолетнего в Таразе. В отношении него пока не завершена прокурорская проверка. Всем арестованным граждан определена мера содержания под стражей на срок до двух месяцев. Поэтому сейчас очень важно обеспечить качественное и всестороннее расследование, чтобы исключить необоснованные обвинения. Суды должны дать также четкую оценку соразмерности примененных мер содержания и ситуации на момент задержания. Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова

Омбудсмен заверила, что мониторинг закрытых учреждений и обращений граждан, вплоть до наблюдения за судебными разбирательствами, продолжится.