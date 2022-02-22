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13:46 22.02.2022

Экс-футболист сборной России перешел в алматинский «Кайрат»

фк кайрат, виктор васин, переход Фото: fckairat.com
Футбольный клуб «Кайрат» заключил соглашение с российским защитником, бывшим футболистом сборной России Виктором Васиным, передает Zakon.kz.
Виктор Васин известен болельщикам по выступлениям за московский ЦСКА, в составе которого футболист выиграл три чемпионата России, два кубка и два суперкубка страны. Также защитник провел 13 матчей в составе сборной России, в которых отметился двумя голами в ворота соперников.Пресс-служба ФК «Кайрат»

Контракт с Виктором Васиным подписан до конца 2022 года.

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