Экс-футболист сборной России перешел в алматинский «Кайрат»

Виктор Васин известен болельщикам по выступлениям за московский ЦСКА, в составе которого футболист выиграл три чемпионата России, два кубка и два суперкубка страны. Также защитник провел 13 матчей в составе сборной России, в которых отметился двумя голами в ворота соперников. Пресс-служба ФК «Кайрат»

Контракт с Виктором Васиным подписан до конца 2022 года.

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