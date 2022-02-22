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Законодательство РК
14:47 22.02.2022

Тайник с оружием найден в центре Алматы

найден тайник Фото: пресс-служба МВД РК
В центре Алматы обнаружен тайник с оружием, принадлежность которого установит судебно-баллистическая экспертиза, передает Zakon.kz.

Информация об этом поступила на оперативный канал и была проверена сотрудниками ДКНБ по Алматы и Управления полиции Бостандыкского района.

В импровизированном тайнике обнаружены четыре единицы огнестрельного оружия – Beretta Xtreme, Tikka T3x, Gamo FS 10x igt и Sako TRG. Истинную принадлежность изъятого оружия установит судебно-баллистическая экспертиза.Пресс-служба МВД РК

Уточняется, что по итогам экспертного исследования станет ясно, применялись ли указанные ружья в совершении каких-либо преступлений.

Оксана Житникова
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