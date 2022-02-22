Тайник с оружием найден в центре Алматы

Информация об этом поступила на оперативный канал и была проверена сотрудниками ДКНБ по Алматы и Управления полиции Бостандыкского района.

В импровизированном тайнике обнаружены четыре единицы огнестрельного оружия – Beretta Xtreme, Tikka T3x, Gamo FS 10x igt и Sako TRG. Истинную принадлежность изъятого оружия установит судебно-баллистическая экспертиза. Пресс-служба МВД РК

Уточняется, что по итогам экспертного исследования станет ясно, применялись ли указанные ружья в совершении каких-либо преступлений.