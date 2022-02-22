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Законодательство РК
18:36 22.02.2022

Пойман с поличным подозреваемый в серии карманных краж в столице

рация Фото: Zakon.kz
34-летний мужчина ранее уже был судим. В данное время его подозревают в совершении краж в салонах маршрутных автобусов, на рынках и в торговых домах, передает Zakon.kz.
Злоумышленник выбирал места массового скопления людей, маршрутные автобусы с наибольшим количеством пассажиров либо автобусные остановки. Протискиваясь вглубь толпы, он совершал кражи из карманов курток и сумок горожан. Его добычей становились сотовые телефоны и кошельки. За один день ему удалось совершить три карманные кражи. Пресс-служба МВД РК

Проверяется причастность задержанного к другим 15 кражам, совершенным на территории Нур-Султана. Задержанный дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.

Проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК «Кража». В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана.

Елена Беляева
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