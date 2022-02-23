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Законодательство РК
06:28 23.02.2022

Взрыв СТО в Актобе: виновным грозит до семи лет тюрьмы

Взрыв СТО Актобе Фото: МЧС РК
При взрыве СТО в Актобе погиб 68-летний охранник. Предварительная причина взрыва – хлопок газовоздушной смеси одного из баллонов, сообщает Zakon.kz.

Актюбинские полицейские расследуют подробности взрыва на СТО, сообщает телеканал «Астана».

Взрыв на станции техобслуживания прогремел ночью, ударная волна обрушила почти все строение. Под завалами спасатели обнаружили тело 68-летнего охранника.

Со слов сотрудников станции техобслуживания, на месте находилась техника, половина из которой была оборудована газобаллонным оборудованием. Предварительная версия – это хлопок газовоздушной смеси одного из ГБО.Замначальника ДЧС Актюбинской области Кайрат Касым

Сам владелец СТО и хозяева поврежденных машин не стали комментировать ситуацию.

По факту взрыва полицейские начали досудебное расследование по статье 292 части 2 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности». Санкции статьи предусматривают ограничение или лишение свободы на срок от двух до семи лет.

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