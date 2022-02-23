Небольшой суточный рост заражений COVID-19 выявили в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 598 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 69,
в Алматы – 206,
в Шымкенте – 5,
в Акмолинской области –22,
в Актюбинской области – 7,
в Алматинской области – 36,
в Атырауской области – 12,
в ВКО – 27,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 14,
в Карагандинской области – 33,
в Костанайской области – 42,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 12,
в Павлодарской области – 43,
в СКО – 62,
в Туркестанской области – 2.
Всего в стране подтверждено 1 300 164 случая.
3146 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 320,
в Алматы - 570,
в Шымкенте - 566,
в Акмолинской области - 177,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 150,
в Атырауской области - 64,
в ВКО - 62,
в Жамбылской области - 63,
в ЗКО - 202,
в Карагандинской области - 52,
в Костанайской области - 175,
в Кызылординской области – 16,
в Мангистауской области - 3,
в Павлодарской области - 566,
в СКО - 145,
в Туркестанской области - 15.
Всего в стране от COVID-19 выздоровело 1 259 430 человек.