Небольшой суточный рост заражений COVID-19 выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 598 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 69,

в Алматы – 206,

в Шымкенте – 5,

в Акмолинской области –22,

в Актюбинской области – 7,

в Алматинской области – 36,

в Атырауской области – 12,

в ВКО – 27,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 14,

в Карагандинской области – 33,

в Костанайской области – 42,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 12,

в Павлодарской области – 43,

в СКО – 62,

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 300 164 случая.

3146 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане - 320,

в Алматы - 570,

в Шымкенте - 566,

в Акмолинской области - 177,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 150,

в Атырауской области - 64,

в ВКО - 62,

в Жамбылской области - 63,

в ЗКО - 202,

в Карагандинской области - 52,

в Костанайской области - 175,

в Кызылординской области – 16,

в Мангистауской области - 3,

в Павлодарской области - 566,

в СКО - 145,

в Туркестанской области - 15.

Всего в стране от COVID-19 выздоровело 1 259 430 человек.