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08:00 23.02.2022

Небольшой суточный рост заражений COVID-19 выявили в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
В стране за прошедшие сутки зарегистрировали на 115 заболевших больше, чем днем ранее. Меньше всего заболевших выявили в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 598 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 69,

  • в Алматы – 206,

  • в Шымкенте – 5,

  • в Акмолинской области –22,

  • в Актюбинской области – 7,

  • в Алматинской области – 36,

  • в Атырауской области – 12,

  • в ВКО – 27,

  • в Жамбылской области – 4,

  • в ЗКО – 14,

  • в Карагандинской области – 33,

  • в Костанайской области – 42,

  • в Кызылординской области – 2,

  • в Мангистауской области – 12,

  • в Павлодарской области – 43,

  • в СКО – 62,

  • в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 300 164 случая.

3146 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 320,

  • в Алматы - 570,

  • в Шымкенте - 566,

  • в Акмолинской области - 177,

  • в Актюбинской области - 0,

  • в Алматинской области - 150,

  • в Атырауской области - 64,

  • в ВКО - 62,

  • в Жамбылской области - 63,

  • в ЗКО - 202,

  • в Карагандинской области - 52,

  • в Костанайской области - 175,

  • в Кызылординской области – 16,

  • в Мангистауской области - 3,

  • в Павлодарской области - 566,

  • в СКО - 145,

  • в Туркестанской области - 15.

Всего в стране от COVID-19 выздоровело 1 259 430 человек.

Данияр Кунафин
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