Серьезное ДТП произошло в столице с участием нескольких авто

Дорожный инцидент произошел 22 февраля около 19:30. 31-летний водитель, управляя автомашиной марки Hyundai и следуя по ул. Түркістан со стороны ул. Бұқар жырау в сторону ул. Орынбор, допустил столкновение с Subaru XV. После чего по инерции произошло столкновение еще двух автомашин – Subaru Legacy и Chevrolet Malibu.

В результате ДТП пострадали водитель Hyundai и пассажир Subaru XV, которые госпитализированы в больницу. Водитель Subaru XV и пассажир автомашины Hyundai были отпущены после осмотра врачей. Проводится дознание. Пресс-служба ДП Нур-Султана