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Законодательство РК
09:28 23.02.2022

Серьезное ДТП произошло в столице с участием нескольких авто

авария ночью Фото: Zakon.kz
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием нескольких автомобилей госпитализированы водитель Hyundai и пассажир Subaru XV, передает Zakon.kz.

Дорожный инцидент произошел 22 февраля около 19:30. 31-летний водитель, управляя автомашиной марки Hyundai и следуя по ул. Түркістан со стороны ул. Бұқар жырау в сторону ул. Орынбор, допустил столкновение с Subaru XV. После чего по инерции произошло столкновение еще двух автомашин – Subaru Legacy и Chevrolet Malibu.

В результате ДТП пострадали водитель Hyundai и пассажир Subaru XV, которые госпитализированы в больницу. Водитель Subaru XV и пассажир автомашины Hyundai были отпущены после осмотра врачей. Проводится дознание.Пресс-служба ДП Нур-Султана

Оксана Житникова
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