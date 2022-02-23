В Кокшетау стартовала акция «Алғыс айтамын»

По данным Управления внутренней политики Акмолинской области, с каждым годом он становится все более популярным среди акмолинцев. Важность праздника понимает и молодое поколение.

Инициатором акции выступили представительства РОО «Ассамблея жастары» по Акмолинской области совместно с областным молодежно-ресурсным центром и региональным проектным офисом «Рухани жаңғыру».

В рамках акции организаторы на улицах города подходили к людям и, держа в вытянутой руке курт в форме шарика, предлагали им стукнуться кулачками. Прохожие люди, также ударив в ответ кулачком, получили в открытой ладони в знак благодарности курт, упакованный в защитную пленку.

В ходе акции жители высказали свои мнения о предстоящем Дне благодарности, а также передали слова благодарности накануне этого события.

Конечно, в этот день мы испытываем благодарность и к нашим родителям, друзьям, близким, которые находятся рядом с нами каждый день. Благодарение – очень хорошее дело. Особую благодарность хочу выразить правоохранительным органам, которые во время январских событий в самые сложные моменты для Казахстана, рискуя жизнью, были на страже порядка, тем самым давая возможность чувствовать себя в безопасности, – отметил житель областного центра Данияр.

В рамках акции жителям города раздали 500 штук курта.

Акция будет продолжаться в течение недели.