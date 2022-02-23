Группа компаний Air Astana: Сберечь сотрудников, несмотря на любые трудности

Обо всем об этом расскажет вице-президент по управлению персоналом и административным вопросам Евгения Ни.

- Какие меры предпринимает авиакомпания по сохранению коллектива и повышению заработной платы сотрудников?

- Авиация оказалась наиболее уязвимой отраслью перед лицом пандемии, так как странам пришлось закрывать свои границы, а авиаперевозчикам – заземлять самолеты. Большинство авиакомпаний мира понесли колоссальные убытки. Если одни обанкротились, то другие обратились за помощью к правительствам своих стран. Мы можем с гордостью сказать, что группа компаний Air Astana стала одной из немногих, которая не просила помощи у государства и сумела выстоять перед такими вызовами. Мы смогли избежать сокращения штата в 2020 году в самый разгар пандемии, когда полеты не выполнялись вовсе либо осуществлялись в ограниченном количестве. Кроме того, выплачивали 50% от заработной платы сотрудникам, находившимся на простое. Чтобы работники меньше теряли в доходах, отправляли их в оплачиваемый отпуск, а некоторым предоставляли отпуск авансом за следующий год. При этом сотрудники с окладом до 100 тысяч тенге получали заработную плату в полном объеме, даже если в это время не работали.

Начиная с прошлого года, учитывая ускорение инфляции в Казахстане, повысили стартовые заработные платы некоторым категориям сотрудников, а также доплату за полетное время бортпроводникам. В этом году с февраля и марта сотрудники получают уведомления о пересмотре заработных плат и стимулирующих доплатах, которые разрабатывались и обсуждались месяцами ранее, а также ежегодный пересмотр с учетом результатов оценки деятельности.

В декабре 2020 года, несмотря на продолжающуюся пандемию и глубокий авиационный кризис, авиакомпания выплатила бонус по результатам деятельности за 2019 год. Аналогичный бонус по результатам деятельности за 2021 год будет выплачен и в этом году.

- Практикуется ли удаленная работа среди персонала? Как авиакомпания заботится о тех, кто заболел COVID-19?

- В зависимости от ситуации в Казахстане и распоряжения санитарных врачей мы переводим 70-80% работников на удаленную работу. С 6 мая 2021 года мы доставляем коробки с полезными фруктами, имбирём и медом всем сотрудникам, кто болеет или переболел COVID-19 или пневмонией, как по Казахстану, так и за рубежом. В общей сложности развезли 1227 наборов.

- Какие существуют меры нематериального поощрения сотрудников?

- Признание заслуг - это один из основных факторов, влияющих на вовлеченность персонала. Чтобы развить культуру благодарности среди сотрудников, в 2019 году Air Astana внедрила KC Recognition – электронную систему признания заслуг, в которой у каждого работника есть возможность отправить благодарность любому коллеге за отлично проделанную работу. А вместе с благодарностью адресат получает определенное количество электронных денег, которые может потратить в онлайн-магазине той же системы.

Лучшие сотрудники компании получают награду HEART Awards. Награда внедрена в 2015 году и основана на корпоративных ценностях: гостеприимстве, эффективности, активности, надежности и доверии. Каждый департамент предоставляет список своих кандидатов. Затем отбирается 120 номинантов, их приглашают на торжественную церемонию, где вручают памятные награды. Из этого числа номинантов определяют двадцатку самых лучших сотрудников методом оценки 360 градусов. Для них предусмотрен специальный приз – поездка с семьей на недельный отдых в Анталью.

- Как компания поощряет тех, кто работает много лет?

- В нашей компании существует своя программа лояльности и признания сотрудников. Ten Years of Service — это церемония награждения и поощрения коллег, которые переступили 10-летний рубеж совместной работы с нами. Церемония награждения включает в себя завтрак с президентом компании, где в праздничной атмосфере каждый награждается почетной грамотой и памятным подарком.

Ежегодно проводится порядка четырех церемоний Ten Years of Service, на которых собираются более 500 лояльных сотрудников.

- Какая проводится работа по обучению сотрудников и карьерному продвижению?

- Мы сосредоточены как на привлечении внешних талантов, так и на взращивании собственных внутренних талантов. В 2010 году мы успешно внедрили программу талантов Air Astana. Программа направлена на формирование кадрового резерва из талантливых специалистов, каждый из которых будет готов впоследствии занять ключевые управленческие позиции в компании. В 2020 мы также поддержали проект «Жас Өркен», нацеленный на привлечение и подготовку наиболее талантливых выпускников со всего Казахстана для последующего трудоустройства в компаниях АО «ФНБ «Самрук-Қазына». Руководители различных подразделений Air Astana выступали в качестве наставников для участников программы.

С целью повышения качества обучения, содействия профессиональному развитию сотрудников и привлечению новых клиентов, в 2017 году был создан единый Учебный центр Air Astana, где каждый сотрудник имеет возможность проходить обучение по развитию навыков и компетенций.

Продолжается также обучение молодых казахстанцев в лучших зарубежных летных школах в рамках собственной программы первоначальной подготовки пилотов Ab-Initio. Существует также программа обучения авиационных механиков для получения лицензии Part 66.

- Как авиакомпания пытается удержать сотрудников?

- Для привлечения и удержания сотрудников группа компаний предоставляет фиксированную и переменную заработную плату, а также краткосрочные и долгосрочные льготы, конкурентоспособные и ориентированные на результат. У нас также есть корпоративный пенсионный план для наших сотрудников, базирующихся в Казахстане. Это помогает не только удержать ключевых сотрудников, но и обучает ответственному отношению к личной финансовой безопасности. Наш соцпакет включает сервисные билеты с 90%-ой скидкой для сотрудников и ближайших родственников, медицинскую страховку, служебную развозку, оплату мобильной связи, скидки на абонементы в тренажерные залы, отели, рестораны.

- Как авиакомпания измеряет настроения сотрудников и как сотрудники могут получить обратную связь от руководства?

С 2016 года мы проводим опрос вовлеченности сотрудников совместно с независимой исследовательской консалтинговой компанией Gallup. Ее сотрудники исследуют вовлеченность персонала на протяжении 25 лет и используют свой огромный опыт, чтобы помочь нам в сборе и анализе мнений работников внутри компании. В 2020 году, учитывая сохраняющуюся неопределенность, вызванную пандемией COVID-19, мы провели 2 пульсовых исследования по измерению эмоционального состояния наших коллег в апреле и октябре. Проведенные опросы также выявили опасения сотрудников по поводу потери источника доходов, а также желание обладать более подробной информацией о состоянии дел компании. Мы решили эту проблему путем информирования о ситуации в компании со стороны президента, что способствовало более глубокому пониманию положения дел и добавило уверенности в завтрашнем дне. Еще одним инструментом, с помощью которого компания делится своими результатами, планами на будущее и информацией о своих приоритетах, стала Ежегодная конференция руководства, которая впервые была проведена в онлайн-режиме в 2020 и 2021 году на платформах YouTube и Zoom.

В конце каждого года руководитель каждого департамента проводит оценку работы подчиненных и обсуждает с ними результаты их работы. Кроме этого, в компании внедрена онлайн- платформа КС Feedback, где по аналогии с системой признания, каждый сотрудник может поделиться своей обратной связью с любым коллегой. Существует корпоративное мобильное приложение для обмена идеями, новостями и инициативами.

- Какие у нас есть профсоюзы? Сколько членов состоят?

У нас зарегистрировано 3 профсоюза, с которыми в настоящее время ведутся переговоры по обсуждению условий продления коллективного договора: ОО «Локальный профсоюз работников авиации Казахстана», первичная профсоюзная организация «AVIATOR» АО Air Astana, а также ОО «Локальный профсоюз летного состава авиакомпании Air Astana. Порядка 600 человек являются членами профсоюзов.

- Какими наградами отмечена авиакомпания в сфере трудоустройства сотрудников?

- Международное агентство Randstad Employer Brand Research назвало Air Astana самым привлекательным работодателем Казахстана в сфере транспорта и логистики в 2020 и 2021 годах. Компания Universum пятый год подряд включает нашу авиакомпанию в рейтинг самых привлекательных работодателей в Казахстане в категории «Бизнес/Коммерция».