Что смотреть в марте – 5 предстоящих кинопремьер

«Бэтмен» - художественный супергеройский фильм с Робертом Паттинсоном в главной роли. Бэтмен борется с преступностью в Готэме второй год. Он преследует серийного убийцу Загадочника, который выбрал в качестве цели своих преступлений чиновников. Помимо этого, Бэтмен пытается выяснить причины коррупции, которая связана с его семьёй и заводит новых союзников в борьбе против Загадочника. Съемки фильма начались еще в 2020 году, но были приостановлены из-за коронавирусной инфекции. Премьера в Казахстане – 3 марта.

«Аббатство Даунтон: Новая эра» - британская драматическая кинокартина, продолжение «Аббатства Даунтон». Сюжет крутится вокруг вдовствующей графини Вайолет Кроули, которая получает в наследство роскошную виллу на юге Франции. Вся ее семья отправляется туда, чтобы раскрыть тайны новых владений. Премьера в Казахстане – 18 марта.

«Морбиус» - художественный фильм, основанный на одноименном персонаже комиксов Marvel с Джаредом Лето в главной роли. Майкл Морбиус с детства болен редким заболеванием крови и всю свою жизнь посвятил поиску лекарства. В какой-то момент отчаявшийся Морбиус решается на рискованный эксперимент, который меняет его тело и превращает героя в вампира. Премьера в Казахстане – 24 марта.

«Наемник». Фильм о Джеймсе Риде, который всю жизнь мечтал служить в армии. Но после полученных ран он остается ни с чем: в гражданском обществе ему места нет, а пошатнувшееся здоровье не позволяет выходить на службу. Как только подворачивается возможность вернуться к старому делу, Джеймс хватается за нее. Премьера в Казахстане – 10 марта.

«Плохие парни» - анимационный фильм, основанный на популярной серии детских книг Аарона Блейби. История о том, как карманник, хакер, взломщик сейфов, мастер маскировки стараются измениться в лучшую сторону. «Плохие парни» становятся хорошими по-настоящему или же просто делают вид, что изменились? Премьера в Казахстане – 17 марта.