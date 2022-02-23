На телеканале КТК опровергли информацию о смене собственника

Официальное заявление опубликовали на сайте телеканала.

В ряде казахстанских изданий в последнее время была опубликована информация о продаже и смене собственника телеканала. Заявляем, что данная информация не соответствует действительности. Телеканал не получал никаких уведомлений от акционеров о продаже ими акций общества в соответствии с требованиями законодательства. АО «Коммерческий телевизионный канал»

Отмечается, что представители СМИ, где была опубликована недостоверная информация, не обращались к телеканалу за разъяснениями.