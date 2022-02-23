13:00 23.02.2022
На телеканале КТК опровергли информацию о смене собственника
Фото: ktk.kz
АО «Коммерческий телевизионный канал» прокомментировал информацию о продаже и смене собственника телеканала, передает Zakon.kz.
Официальное заявление опубликовали на сайте телеканала.
В ряде казахстанских изданий в последнее время была опубликована информация о продаже и смене собственника телеканала. Заявляем, что данная информация не соответствует действительности. Телеканал не получал никаких уведомлений от акционеров о продаже ими акций общества в соответствии с требованиями законодательства.АО «Коммерческий телевизионный канал»
Отмечается, что представители СМИ, где была опубликована недостоверная информация, не обращались к телеканалу за разъяснениями.
Для получения официальной информации о деятельности телеканала, исключающей домыслы и неточности, просим обращаться в отдел по цифровому развитию и связям с общественностью по телефону +7 (727) 258 36 70.АО «Коммерческий телевизионный канал»