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Законодательство РК
14:37 23.02.2022

Объявление о наборе рабочих для строительства АЭС прокомментировали в Минэнерго

Набор рабочих Фото: unsplash
В Министерстве энергетики Казахстана прокомментировали появившееся в интернете объявление о наборе рабочих для строительства атомной электростанции, передает корреспондент Zakon.kz.

Такой вопрос прозвучал на брифинге в Службе центральных коммуникаций:

В начале декабря на площадке OLX появилась вакансия на работу для строительства АЭС на территории села Улькен вахтовым методом. Требовались сварщики, бетонщики и другие разнорабочие. В среднем обещали платить от 200 тыс. тенге. Звонили по номерам автору объявления, но там ответили, что уже набрали сотрудников. Скажите, насколько это правда? Набирались ли сотрудники для строительства? 

Отвечая на него, директор Департамента атомной энергетики и промышленности Минэнерго Жаслан Касенов подчеркнул, что это фейковая информация. 

Объявление не соответствует действительности. Жаслан Касенов

Отметим, ранее на брифинге генеральный директор АО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин сообщил, что пока готов только первый раздел технико-экономического обоснования проекта строительства АЭС.

Тамила Языкова
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