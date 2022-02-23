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19:00 23.02.2022

Соседская собака напала на девятилетнего мальчика в Актюбинской области

Собака Фото: pixabay
Пострадавшему пришлось наложить 10 швов на лицо. Инцидент произошел средь бела дня в селе Курайли, передает Zakon.kz.

Как пишет «Диапазон», мальчик играл возле дома, когда отвязавшаяся соседская собака бросилась на него.

По словам его матери, после произошедшего ребенку вызвали скорую помощь, приехал участковый. Соседка, отмечает женщина, пожилая, живет одна. В момент инцидента ее не было дома.

Соседка сразу передала деньги нам на лечение. Состояние сына удовлетворительное, он получает антирабические прививки. Надеюсь, все заживет, – рассказала мать пострадавшего.
В Департаменте полиции сообщили, что хозяйку животного оштрафовали на 30 630 тенге за нарушение правил содержания собак, повлекшее ущерб здоровью человека.

Ирина Мишура
Актюбинская область
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