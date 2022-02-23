Задержан водитель, спровоцировавший ДТП в Алматы

Видео, на котором автомобиль нарушает правила дорожного движения, появилось в алматинских соцсетях 23 февраля.

В комментарии говорилось, что действия водителя спровоцировали массовое ДТП.

Новость по теме Автомобиль без госномера устроил беспредел на дороге в Алматы

Заместитель начальника ДП Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов в Instagram написал, что после этого сотрудникам Специального батальона ДП города Алматы была поручена проверка. Правонарушитель был установлен – это гражданин М., 19.02.2004 года рождения.