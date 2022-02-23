Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:19 23.02.2022

Задержан водитель, спровоцировавший ДТП в Алматы

Задержан водитель Алматы Фото: Zakon.kz
Задержан водитель, чьи действия на дороге спровоцировали ДТП на улице Саина в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Видео, на котором автомобиль нарушает правила дорожного движения, появилось в алматинских соцсетях 23 февраля.

В комментарии говорилось, что действия водителя спровоцировали массовое ДТП.

Новость по теме

Автомобиль без госномера устроил беспредел на дороге в Алматы

Заместитель начальника ДП Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов в Instagram написал, что после этого сотрудникам Специального батальона ДП города Алматы была поручена проверка. Правонарушитель был установлен – это гражданин М., 19.02.2004 года рождения.

Гр. М. привлечен к ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 590 ч. 2, 590 ч. 5, 590 ч. 7, 595 ч. 2, 602 ч. 1-1, 603 ч. 2, 612 ч. 2 и 614 ч. 1 КРК об АП. Проверка в отношении других правонарушителей продолжается. Напомню о недопустимости такого поведения на дорогах. Замначальника ДП Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов

Константин Вноровский
Абдрахманов Рустам Алматы
Обещание покончить с фаворитизмом будет выполнено в полной мере – Токаев
22.02.2022
Токаев и Путин поговорили о ситуации вокруг Украины
22.02.2022
Риски для тенге: эксперты рассказали о влиянии рубля на казахстанскую валюту
22.02.2022
Планируется строительство скоростной ж/д магистрали Туркестан – Шымкент – Ташкент
22.02.2022
Санкции против пяти российских банков ввела Великобритания
22.02.2022
Главная Топ LIVE Все