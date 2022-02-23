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Законодательство РК
21:10 23.02.2022

Почти полмиллиона снял аферист с карточки пенсионерки в Актюбинской области

Мошенник, пенсионерка, полмиллиона, Жамбыльская Фото: pixabay
Аферист снял все деньги со счета пенсионерки в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

64-летняя жительница села Жанаконыс обратилась в городской отдел полиции города Актобе с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что 27 января на ее сотовый телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником одного из банков.

Звонивший сообщил, что мошенники собираются оформить кредит на нее, тем самым воспользовался личными данными и снял со счетов все денежные средства в размере более 490 тысяч тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 ч. 2 УК РК «Мошенничество», проводятся оперативные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого лица. Пресс-служба МВД РК
Константин Вноровский
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