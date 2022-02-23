Почти полмиллиона снял аферист с карточки пенсионерки в Актюбинской области

64-летняя жительница села Жанаконыс обратилась в городской отдел полиции города Актобе с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что 27 января на ее сотовый телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником одного из банков.

Звонивший сообщил, что мошенники собираются оформить кредит на нее, тем самым воспользовался личными данными и снял со счетов все денежные средства в размере более 490 тысяч тенге.