21:10 23.02.2022
Почти полмиллиона снял аферист с карточки пенсионерки в Актюбинской области
Фото: pixabay
64-летняя жительница села Жанаконыс обратилась в городской отдел полиции города Актобе с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что 27 января на ее сотовый телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником одного из банков.
Звонивший сообщил, что мошенники собираются оформить кредит на нее, тем самым воспользовался личными данными и снял со счетов все денежные средства в размере более 490 тысяч тенге.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 ч. 2 УК РК «Мошенничество», проводятся оперативные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого лица. Пресс-служба МВД РК