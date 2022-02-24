Как в Сарани появилась бумажная промышленность

Вообще, ассортимент предприятия большой – от разных видов туалетной бумаги и салфеток, бумажных полотенец до покрытий на унитаз.

Фото: акимат Карагандинской области

Молодая компания Sunpaper несколько лет назад перебазировала свою промышленную площадку из Алматы в моногород Карагандинской области. На месте бывшей автобазы отстроили цеха с современным оборудованием.

Здесь находилась автобаза, после развала её закрыли. Территория переходила из рук в руки: то пластиковые окна делали, то были различные строительные компании. Площадка приходила в упадок. В 2014 году территорию выкупила наша компания. Провели восстановительные работы, реконструкцию зданий, подготовку цехов, склада. После завершения первого этапа начали перевозить станки из Алматы в Сарань и постепенно запускать производство. С конца 2017 года производство полностью передислоцировалось сюда. Сейчас в Алматы и Нур-Султане действуют филиалы, – рассказал Игорь Пехтерев, менеджер по производству ТОО «Sunpaper».

Фото: акимат Карагандинской области

Начинали с профессиональной продукции для сектора HoReCa – гостинично-ресторанного бизнеса. Стали производить бумажные изделия для использования в общественных местах: салфетки, листовые бумажные полотенца, туалетную бумагу «джамбо». В Казахстане никто этим не занимался, удалось занять свою нишу.

Отечественная продукция оказалась востребована. Ее качество не уступает импортным товарам.

Фото: акимат Карагандинской области

Со временем обновился парк станков, вырос ассортимент, прибавилось корпоративных клиентов. Сегодня салфетки, бумажные полотенца местного производства можно купить себе домой – их продают супермаркеты.

Игорь Пехтерев провёл по цехам и показал бумажное производство изнутри.

Когда я устроился сюда, думал: что сложного – взять один большой ролл бумаги и размотать его на маленькие рулоны. На самом деле очень много технических нюансов, в том числе и правильно обеспечить тиснение и ламинирование слоев бумаги для придания мягкости. Мы производим продукцию только из 100-процентной целлюлозы. Этим обусловлено её качество, – говорит менеджер.

На заводе в Сарани работает порядка 80 человек. Коллектив в основном молодой. Большая часть – женщины, они стоят на конвейере, трудятся укладчицами-упаковщицами. Обслуживание станков – это в основном по мужской части.

Соотношение 60 на 40 в пользу женщин. Сам я устроился сюда, будучи выпускником Центрально-Казахстанской академии. Отрасль не такая широкая, в Карагандинской области мы одни. Специалистов готовим под себя и стараемся сделать для работников максимально комфортные условия. Бесплатное питание, рабочий автобус доставляет на предприятие и домой после смены, – отметил Игорь Пехтерев.

Работу здесь нашли не только жители Сарани, но и близлежащих посёлков.

Я по образованию техник-строитель. Получив эту специальность, родила ребенка, была в декрете. Услышала, что открывается новое производство, решила попробовать. Работаю здесь с самого основания. Ничуть не жалею, что сменила профессию. Освоила новое оборудование. А до этого и не представляла, как это интересно, – поделилась укладчица-упаковщица Ольга Могильникова.

Павел Заночи выучился в Саранском гуманитарно-техническом колледже на слесаря-механика. И сразу же смог устроиться на Sunpaper.

Сначала был простым оператором. Сейчас машинист машины по производству изделий из бумаги 4-го разряда, работаю на конвертере большой линии по производству бумажной продукции. Получил высшее техническое образование. От моей квалификации зависит многое. Я должен следить за качеством изделий, чтобы они соответствовали определённому стандарту, – говорит специалист.

Предприятие – участник государственных программ развития моногородов, «Дорожная карта бизнеса». В этом году здесь запланировали новый проект – сейчас сырье закупают за рубежом, а будут самостоятельно изготавливать бумажную основу.

Фото: акимат Карагандинской области

По расчетам, это позволит увеличить мощности завода до 21,4 тыс. тонн бумажной продукции в год.