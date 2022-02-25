Роза, лилия, тюльпан – легенды о происхождении цветов

Цветы являются значимой частью культуры любого народа; они символизируют высокие идеалы, им приписываются целебные и сверхъестественные способности, они изображались на символах и гербах знатных домов и даже королевских семей. Каждый цветок имеет свою историю. Многим интересны легенды и мифы, связанные с происхождением цветов.

Красная роза. По легенде этот цветок родился вместе с греческой богиней любви и красоты Афродитой. По легенде роза изначально была белой, но Афродита, уколовшись об его шип, окрасила цветок в красный цвет. Раньше люди верили в то, что роза вселяет мужество. Потому многие воины выбивали изображение розы на своих щитах. А лепестками красных роз усыпали путь победителей.

Лилия является одним из самых красивых цветов, Она была символом надежды в Греции, мира и непорочности на Руси, а во Франции – милосердия и сострадания. Греки верили, что лилия появилась от молока верховной богини Олимпа Геры. В средневековье в Германии считалось, что лилия является символом искупления грехов. Если на могиле прорастает лилия, то этот человек был безгрешным и невинным.

Тюльпан был символом династии Османов. Турецкие султаны дарили своим сестрам, матерям и дочерям украшения с тюльпанами. В сказках «Тысячи и одной ночи» есть диалог между тюльпаном, кубком вина и пылающим очагом, в котором цветок говорит, что он опьяняет, не касаясь губ и горит, но не сгорает. Согласно поверьям, именно в бутоне тюльпана заключено счастье, но никто не мог добраться до него. Бутон раскрылся лишь под воздействием детского смеха.

Нарцисс. Этот цветок известен во всем мире благодаря легенде о своем происхождении. Прекрасный юноша Нарцисс был очень гордым и отверг любовь нимфы Эхо. За это он был наказан богиней любви Афродитой – увидев в воде собственное отражение, Нарцисс влюбился в него. Терзаемый этой любовью, он умер у озера, а на месте его гибели вырос красивый цветок.

Пион. По одной из легенд Пион был лекарем богов Олимпа и как-то раз разозлил бога врачевания Асклепия за то, что извлек эликсир из корня пиона. Зевс спас Пиона, превратив его в цветок. По другой легенде, Пион – нимфа, в которую влюбился Аполлон. Афродита из ревности превратила нимфу в цветок.