Третий игровой день турнира ITF «Forte 60 Women’s» не принес казахстанкам желаемых результатов

На старте Екатерина сделала брейк и повела 4:2, но позже японке удалось сделать обратный брейк и на своей подаче сравнять счет – 4:4. Далее уже Куруми не дала возможность своей сопернице реализовать задуманное и выиграла первый сет –6:4. Во второй партии с первого розыгрыша инициативу захватила японка и довела игру до победы – 6:4, 6:0.

Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

Затем Гозаль Айнитдинова сражалась с Марьям Болквадзе из Грузии, которая летом прошлого года стала победительницей аналогичного турнира здесь же в столице. Первая партия была очень напряженной. Гозаль удалось взять подачу соперницы и повести со счетом 3:1, но Марьям не дала оппонентке возможность закрепить свое преимущество и отыграла проигранную подачу, сравняв при этом счет – 3:3. Несмотря на две двойные ошибки на подаче, Марьям удалось собраться и взять подачу, а далее завершить партию в свою пользу – 6:3.

Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

Во втором же сете все было более предсказуемо. Грузинка захватила инициативу и не дала возможности казахстанке показать свой теннис – 6:1.

Жибек Куламбаева в первой партии против россиянки Екатерины Казионовой показала отличную игру и без особых проблем завершила сет в свою пользу – 6:1. Во втором игровом отрезке Казионова сделала брейк на старте и повела со счетом 3:1, но Куламбаевой удалось отыграться – 3:3. В 10-м гейме Жибек не смогла подать на матч и счет стал 5:5. Исход партии решился на тай-брейке, где россиянка оказалась более удачливой – 7:6 (7:5).

Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

В решающем сете Казионова оказалась более настойчивой и выиграла матч.

В заключительной игре третьего игрового дня турнира юная Аружан Сагандыкова уступила седьмой ракетке соревнований бельгийке Исалин Бонавентуре – 2:6, 0:6.

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