В Нур-Султан вернулся турнир ATP-250

Соревнования категории ATP-250 пройдут в Нур-Султане с 19 по 25 сентября. Ранее эти состязания проходили в Санкт-Петербург. Организаторы объяснили перенос в Нур-Султан работой по повышению статуса турнира.

Мы уведомили ATP о нашем намерении получить новый статус и готовы приобрести права на турнир ATP-500 или ATP-1000. Переговорный процесс успешно продвигается, и мы приближаемся к достижению поставленной цели. Прежняя неделя проведения турнира в Санкт-Петербурге нам не подходила потому, что одновременно проходят Кубок Лэйвера и Кубок Дэвиса. Оргкомитет турнира ATP в Санкт-Петербурге

Помимо этого, в Туре снова появится азиатская серия международных турниров. Они были приостановлены в данном регионе с 2019 года из-за пандемии коронавируса. Тем самым, ATP официально не стала поддерживать WTA в решении выйти из Китая из-за скандальной ситуации с теннисисткой Пэн Шуай.

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