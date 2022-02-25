США не отключают Россию от SWIFT из-за возможного ответа – эксперт

США не пошли на крайне жесткие санкции против России, включая отключение от SWIFT, потому что понимают, что у Москвы есть возможности для реального ответа, который серьезно ударит по Штатам. Такое мнение высказал доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, Запад перестанет говорить об отключении РФ от SWIFT, если Москва предъявит Вашингтону угрозу закрытия для американских авиакомпаний транзита через воздушное пространство РФ.

Плюс поскольку через Иран у них практически нет сегодня коридора (воздушного), никакие транзитные полеты через Евразию американские компании просто не смогут осуществлять и станут просто неконкурентноспособными по отношению к компаниям Восточной Азии. Алексей Фененко

Еще один вариант – если Россия объявит угрозу выйти из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, отметил доцент.

Он, правда, в силу не вступил, но у него есть система международного мониторинга, в которую американцы вложили миллиарды долларов. И если Россия выйдет из этой системы, будет нарушена полная окольцовка Земли. То есть все американские траты на эту "стену" будут просто впустую. Алексей Фененко

Еще одним вариантом жесткого ответа Москвы эксперт назвал денонсирование договора с США о сотрудничестве в космическом пространств, что тоже может быть весьма жестоким ударом для США, несмотря на все успехи Илона Маска и американской космической программы.

По мнению эксперта, тот факт, что стороны не идут на жесткие меры говорят о сохранении диалога на сегодняшний день.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые санкции США затронут долговые обязательства крупнейших российских государственных компаний. По словам главы Белого дома, санкции соотносимы по масштабам с отключением от SWIFT.