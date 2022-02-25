Стали известны участники 1/8 финала Лиги Европы

Как сообщает сайт UEFA, в плей-офф турнира прошли «Аталанта», «Лейпциг», «Севилья», «Порту», «Барселона», «Бетис», «Рейнджерс» и «Брага». При жеребьевке эти клубы будут считаться несеяными.

Сеяными являются: «Айнтрахт», «Байер», «Вест Хэм», «Галатасарай», «Лион», «Монако», «Спартак» и «Црвена Звезда», которые заняли первые места в своих группах ЛЕ.

Отмечается, что жеребьевка 1/8 финала пройдет 25 февраля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, начнется в 17:00 по времени Нур-Султана.

Первые матчи запланированы на 10 марта, а ответные поединки пройдут неделю спустя.

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