Италия с 1 марта снимет ограничения на въезд казахстанских туристов

Как сообщается на сайте Посольства Италии в Республике Казахстан, прекращаются действующие ограничения на туристические поездки в Италию, с 1 по 31 марта разрешен въезд казахстанцам.

В Посольстве Италии в Республике Казахстан отметили, что для этого необходимы следующие документы:

1) въездная анкета;

2) один из следующих документов: справка о вакцинации от коронавируса препаратом, признанным Европейским агентством лекарственных средств (EMA), которая должна быть выдана по завершении полного первого курса вакцинации или после прохождения ревакцинации. Если нет справки о вакцинации, то допускается предоставление справки о выздоровлении с указанием даты окончания соответствующего периода самоизоляции, с момента которого прошло не более 180 дней. Также можно предоставить справку об антигенном экспресс-тесте (срок действия – 48 часов) или молекулярном ПЦР-тесте (срок действия – 72 часа) с отрицательными результатом.

В случае отсутствия одной из справок путешественник обязан отбыть пятидневный карантин, а после карантина пройти тестирование на коронавирусную инфекцию.