Самая здоровая пища готовится без соли и употребляется без соусов – врач

Любой соус очень калориен. Казалось бы, кетчуп – это просто помидоры. Тогда почему в нем столько калорий? Потому, что в составе кетчупа сахар, мука, соль, загустители, консерванты, – пояснил доктор.

Он отметил, что высококалориен и майонез.

Как сообщает rg.ru, привычка оставлять банку с соусом надолго на столе может привести к употреблению подпорченного продукта и пищевому отравлению.

По словам эксперта, нужно быть осторожными и с соевым соусом, так как он содержит большое количество соли, из-за чего особенно вреден для гипертоников.

Самая здоровая пища готовится без соли с минимальным количеством специй и употребляется без соусов. В крайнем случае, считает эксперт, можно приготовить соус самостоятельно – из качественных продуктов, без вкусовых добавок и консервантов, такой вариант будет значительно здоровее.