21:05 25.02.2022
Самая здоровая пища готовится без соли и употребляется без соусов – врач
Фото: pixabay
Российский доктор и телеведущий Александр Мясников предупредил о том, что промышленные соусы, которые все любят и едят едва ли не каждый день, могут представлять угрозу для здоровья, передает Zakon.kz.
Любой соус очень калориен. Казалось бы, кетчуп – это просто помидоры. Тогда почему в нем столько калорий? Потому, что в составе кетчупа сахар, мука, соль, загустители, консерванты, – пояснил доктор.
Он отметил, что высококалориен и майонез.
Как сообщает rg.ru, привычка оставлять банку с соусом надолго на столе может привести к употреблению подпорченного продукта и пищевому отравлению.
По словам эксперта, нужно быть осторожными и с соевым соусом, так как он содержит большое количество соли, из-за чего особенно вреден для гипертоников.
Самая здоровая пища готовится без соли с минимальным количеством специй и употребляется без соусов. В крайнем случае, считает эксперт, можно приготовить соус самостоятельно – из качественных продуктов, без вкусовых добавок и консервантов, такой вариант будет значительно здоровее.