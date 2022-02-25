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Законодательство РК
22:24 25.02.2022

Павлодарских тепловиков оштрафовали на 30 млн тенге за недогрев в жилых домах

обогреватель Фото: pixabay
В областном Департаменте комитета по регулированию естественных монополий заявили о том, что на ТОО «Павлодарские тепловые сети» завели шесть административных материалов за недогрев в многоэтажках, передает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, обращения поступили от жителей домов по Ткачева, 9, 11, 13, М. Жусупа, 20, ПКСК «Айсберг», Минина, 40, а также от ИП Шмидт Г.Н., представляющего интересы жильцов дома по улице Щедрина, 30. 

После жалоб департамент проверил деятельность ТОО «Павлодарские тепловые сети» и ТОО «Павлодарэнергосбыт». По итогам специалисты подтвердили отклонение температуры от заданного температурного графика было по улице Ткачева, 9, 11, 13, как и поставку некачественной тепловой энергии потребителям, проживающим по улицам Минина, 40 и Щедрина, 30.

В отношении тепловой компании возбуждено шесть административных производств по части 4 статьи 164 КоАП РК, где предусмотрен штраф в размере 1600 МРП по каждому нарушению, что в сумме составляет 29,4 млн тенге.

Кроме того, «Павлодарэнергосбыт» обязали исполнить предписание – произвести потребителям, проживающим по вышеуказанным адресам, перерасчет стоимости услуги теплоснабжения.

Елена Беляева
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