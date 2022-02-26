Застрявшие в Украине граждане РК будут эвакуированы в Алматы - МИД

Как уточняется, для обращения граждан РК, находящихся в Украине, открыта «горячая линия» в посольстве Казахстана в Киеве, а также в МИД РК. Также задействованы Почетные консулы РК в Днепре, Львове, Одессе и Харькове. К этой комплексной работе подключились также казахстанские загранучреждения в Польше, Молдове и Беларуси.

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Руководством страны принято решение организовать репатриационные рейсы для наших граждан на безвозмездной основе.

На сегодня поступило 528 обращений с просьбой оказать содействие в эвакуации. Граждане РК находятся в основном в г. Киев и Киевской области - 264 человека, Одесской области - 30, Харьковской - 18, Львовской - 17, Днепропетровской - 13, Полтавской - 7, Черкасской - 4, Луганской – 2, Ивано-Франковской – 2, Житомирской – 2 и других регионах. В настоящее время в сопровождении казахстанских дипломатов из городов Киев и Львов к польской границе выдвинулся автотранспорт с нашими гражданами. Пресс-служба МИД РК

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Отмечается, что казахстанских посольством в Варшаве совместно с местными властями будет обеспечен «зеленый коридор» для граждан РК для переезда от границы до аэропорта города Катовице (Польша). Пассажиры репатриационного рейса беспрепятственно (без виз) пересекут украинско-польскую границу, а также будут освобождены от обязательного карантина, сдачи ПЦР-тестов и предъявления паспортов вакцинации.

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Первый репатриационный рейс будет осуществлен утром 26 февраля. Самолет вылетит из аэропорта города Катовице и, после технической посадки в г. Атырау, должен будет прибыть в город Алматы.

В дальнейшем будут организованы и другие репатриационные рейсы. В этой связи просим казахстанцев, находящихся в разных городах Украины, связаться с посольством РК в Киеве и сообщить о своем местонахождении. При возможности рекомендуем самостоятельно выдвинуться в городе Львов или городе Киев для дальнейшей организованной отправки к польской границе. В связи со сложной дорожно-транспортной ситуацией и продолжающими военными действиями в Украине это может быть затруднительным. В таких случаях просим оставаться в местах пребывания и держать постоянную связь с посольством и почетными консульствами РК. Как только ситуация прояснится, нашим гражданам будет оказана вся необходимая помощь. Пресс-служба МИД РК

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