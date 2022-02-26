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09:18 26.02.2022

Павлодарская область перешла в «зеленую» зону

Павлодар коронавирус Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 февраля предоставили в МВК по нераспространению COVID-19. В «желтой» зоне остались Алматы и Северо-Казахстанская область, сообщает Zakon.kz

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:

  • в «красной» зоне:

  • в «желтой» зоне: Алматы, Северо-Казахстанская область.

  • в «зеленой» зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.

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Фото: МВК по нераспространению КВИ

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