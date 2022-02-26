09:18 26.02.2022
Павлодарская область перешла в «зеленую» зону
Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 февраля предоставили в МВК по нераспространению COVID-19. В «желтой» зоне остались Алматы и Северо-Казахстанская область, сообщает Zakon.kz
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:
в «красной» зоне:
в «желтой» зоне: Алматы, Северо-Казахстанская область.
в «зеленой» зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.
Фото: МВК по нераспространению КВИ