В Акмолинской области продолжается строительство домов для очередников

В областном центре ведется строительство 11 домов для очередников МИО в рамках программы «Нұрлы жер». Об этом на брифинге РСК рассказал аким Кокшетау Бауржан Гайса.

Мы сейчас ведем строительство 11 домов, в этом году планируем порядка восьми домов сдать в эксплуатацию. Хотел бы сразу добавить, что финансирование арендного жилья для очередников МИО больше не предусмотрено. Все финансирование идет только на кредитное жилье, то есть все люди, которые хотят участвовать в этих программах: первое – должны быть очередниками, второе – иметь накопления в «Отбасы банке». Бауржан Гайса

Продолжается строительство социальных объектов в областном центре. Возводятся детские сады для детей с нарушением речи, запланирована постройка здания Департамента полиции, школ на 1500 и 1200 мест, крытой ледовой арены для хоккея с шайбой для академии хоккея «Арлан».

Не остаются без внимания и вопросы жителей поселка Станционный. На сегодняшний день запланирована реализация проектов по строительству Дома культуры и мечети. Бауржан Гайса

Кроме того, в Кокшетау запланировано строительство 256 многоквартирных жилых домов, 21 объекта образования, двух торговых центров, а также парковых зон.