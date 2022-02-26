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21:53 26.02.2022

Toyota перевернулась в Алматы после ДТП – пострадал водитель

ДТП на Саина Фото: Zakon.kz
ДТП с участием автомобилей Daewoo Nexia и Toyota Camry произошли в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Оба автомобиля двигались по улице Саина в северном направлении. Двигавшийся впереди водитель Daewoo Nexia захотел свернуть вправо – на развязку к проспекту Райымбека – и повернул руль. Затем, по неизвестной причине, передумал и попытался вернуть машину обратно.

Этот маневр оказался неожиданностью для водителя, двигавшегося позади автомобиля Toyota Camry. Он не успел среагировать и машина ударила Daewoo в вывернутое колесо.

Daewoo отделался вмятиной в боку, а Toyota от удара перевернулась на бок, автомобиль протащило несколько метров по дороге, затем он перевернулся на крышу.

Водителя Toyota Camry госпитализировали в ближайшую больницу.

ДТП на Саина

Фото: Zakon.kz

ДТП на Саина

Фото: Zakon.kz

ДТП на Саина

Фото: Zakon.kz

ДТП на Саина

Фото: Zakon.kz

ДТП на Саина

Фото: Zakon.kz

Константин Вноровский
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