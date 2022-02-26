23:14 26.02.2022
Несколько автомобилей столкнулись в Алматы – пострадала женщина с тремя детьми
Фото: Zakon.kz
Водитель Renault Megane, двигаясь по улице Саина в южном направлении, на высокой скорости попытался перестроится и зацепил заднее колесо автомобиля Nissan X-Trail. После чего, неуправляемый автомобиль врезался в заднюю часть Toyota Camry.
Toyota развернуло на 180 градусов, Renault загорелся. На помощь пришли окружающие водители и помогли потушить автомобиль.
В результате ДТП пострадали пассажиры Toyota Camry – женщина и трое ее детей, самому маленькому из которых 8 месяцев.
Их осмотрела прибывшая скорая, но от госпитализации пострадавшие отказались.
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz