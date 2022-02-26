Несколько автомобилей столкнулись в Алматы – пострадала женщина с тремя детьми

Водитель Renault Megane, двигаясь по улице Саина в южном направлении, на высокой скорости попытался перестроится и зацепил заднее колесо автомобиля Nissan X-Trail. После чего, неуправляемый автомобиль врезался в заднюю часть Toyota Camry.

Toyota развернуло на 180 градусов, Renault загорелся. На помощь пришли окружающие водители и помогли потушить автомобиль.

В результате ДТП пострадали пассажиры Toyota Camry – женщина и трое ее детей, самому маленькому из которых 8 месяцев.

Их осмотрела прибывшая скорая, но от госпитализации пострадавшие отказались.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz