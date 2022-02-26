Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
23:14 26.02.2022

Несколько автомобилей столкнулись в Алматы – пострадала женщина с тремя детьми

Renault, Nissan, Toyota Фото: Zakon.kz
В ДТП на улице Саина в Алматы столкнулись три автомобиля, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Водитель Renault Megane, двигаясь по улице Саина в южном направлении, на высокой скорости попытался перестроится и зацепил заднее колесо автомобиля Nissan X-Trail. После чего, неуправляемый автомобиль врезался в заднюю часть Toyota Camry.

Toyota развернуло на 180 градусов, Renault загорелся. На помощь пришли окружающие водители и помогли потушить автомобиль.

В результате ДТП пострадали пассажиры Toyota Camry – женщина и трое ее детей, самому маленькому из которых 8 месяцев.

Их осмотрела прибывшая скорая, но от госпитализации пострадавшие отказались.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

ДТП Renault, Nissan, Toyota

Фото: Zakon.kz

Renault, Nissan, Toyota

Фото: Zakon.kz

Renault, Nissan, Toyota

Фото: Zakon.kz

Renault, Nissan, Toyota

Фото: Zakon.kz

Renault, Nissan, Toyota

Фото: Zakon.kz

Renault, Nissan, Toyota

Фото: Zakon.kz

Renault, Nissan, Toyota

Фото: Zakon.kz

Renault, Nissan, Toyota

Фото: Zakon.kz

Константин Вноровский
Алматы
Ситуация в Украине: контроль над Мелитополем, стрельба в Киеве, обращение Зеленского
26.02.2022
Токаев провел оперативное совещание Совета безопасности
26.02.2022
Полная отмена карантина в Казахстане: ученые назвали условия
26.02.2022
Казахстанский боксер победил двукратного чемпиона Европы на турнире в Софии
25.02.2022
Автопроизводители отказываются от поставок машин в Россию
26.02.2022
Главная Топ LIVE Все