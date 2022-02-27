13:03 27.02.2022
Российские войска прорвались в Харьков
Фото: pixabay
Глава администрации Харькова Олег Синегубов призвал жителей города не покидать укрытий и не выходить на улицы, сообщает Zakon.kz.
Российская техника прорвалась в центральную часть Харькова. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации Харькова Олег Синегубов.
По словам Синегубова, Вооруженные силы Украины «ликвидируют неприятеля». Бои продолжаются в центре города и на прилегающих территориях.
Глава администрации Харькова призвал население не покидать укрытий и не выходить на улицы города.