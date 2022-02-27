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13:03 27.02.2022

Российские войска прорвались в Харьков

Россия Украина Фото: pixabay
Глава администрации Харькова Олег Синегубов призвал жителей города не покидать укрытий и не выходить на улицы, сообщает Zakon.kz.

Российская техника прорвалась в центральную часть Харькова. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации Харькова Олег Синегубов.

По словам Синегубова, Вооруженные силы Украины «ликвидируют неприятеля». Бои продолжаются в центре города и на прилегающих территориях.

Глава администрации Харькова призвал население не покидать укрытий и не выходить на улицы города.

Данияр Кунафин
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