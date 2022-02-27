Власти Украины выпускают из тюрем бывших военных для участия в боях

Прокурор Андрей Синюк в интервью Hromadske рассказал, что из следственных изоляторов и мест лишения свободы страны уже начали выпускать бывших военных, которые изъявили желание защищать родину. Он также подчеркнул, что решение по данному вопросу принимается «на самом высоком уровне».

Речь идет о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей стране. Прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк

По словам Синюка, при принятии решения будут учитываться «боевой опыт, заслуги перед государством и искреннее раскаяние».

Говорится, что на «боевые задания уже отправился» Сергей Торбин, который осужден за организацию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. При этом ему разрешили взять в подразделение «еще около десятка людей, которых он выбрал среди ныне осужденных».

Также освободили на время боевых действий бывшего военного ВСУ Дмитрия Балабуху, осужденного за убийство гражданского на остановке.

По данным издания, заявление на участие в боевых действиях написали бывший командир батальона «Торнадо» Руслан Онищенко и командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко, но по ним «вопрос еще согласовывается».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «интернационального легиона сил территориальной обороны» из числа иностранных добровольцев. Желающие вступить в легион могут обратиться в посольства Украины в своих странах.