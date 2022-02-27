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18:13 27.02.2022

Генпрокуратура РФ пригрозила статьей о госизмене за «помощь другой стране»

Ответственность помощь другим странам Фото: Генпрокуратура РФ
Генпрокуратура РФ предупредила об ответственности за помощь другим странам, если это вредит безопасности России, передает Zakon.kz.

В ведомстве сообщили, что финансовая, материально-техническая, консультационная или иная направленная против безопасности России помощь другой стране, международной организации или их представителям во время спецоперации по защите населения ЛДНР содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»).

В Генпрокуратуре РФ подчеркнули, что по каждому факту оказания такой поддержки будет дана правовая оценка.

Согласно УК РФ, за совершение указанного преступления предусмотрено до 20 лет лишения свободы.

Константин Вноровский
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