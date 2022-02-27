Генпрокуратура РФ пригрозила статьей о госизмене за «помощь другой стране»

В ведомстве сообщили, что финансовая, материально-техническая, консультационная или иная направленная против безопасности России помощь другой стране, международной организации или их представителям во время спецоперации по защите населения ЛДНР содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»).

В Генпрокуратуре РФ подчеркнули, что по каждому факту оказания такой поддержки будет дана правовая оценка.

Согласно УК РФ, за совершение указанного преступления предусмотрено до 20 лет лишения свободы.