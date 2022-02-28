Российские туристы перестали бронировать туры на фоне санкций

Российские туристы на фоне западных санкций перестали бронировать туры, но туроператоры возлагают надежды на развитие туризма в строну Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, сообщает РИА Новости.

Бронирование туров в Египет и Турцию остановилось, многие опасаются ограничительных мер и боятся лететь. Много аннуляций – 20-30%. Было бы больше, если бы люди не понимали, что при отказе вернут сумму по старому курсу в рублях. А для других это реальная возможность все же отдохнуть. Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян

По мнению директора по развитию турагентств OnlineTur Игоря Блинова, сейчас абсолютное затишье, потому что людям надо все переосмыслить. Также сейчас период межсезонья и продажи на отдых с вылетом в ближайшие даты стоят на стопе.

Люди ничего не покупают. Надеемся, что туристы начнут все-таки бронировать туры. Да, у нас закрыт запад, но открыты юг и Юго-Восточная Азия. Игорь Блинов

Туроператор «Интурист» сообщил, что уже несколько лет из-за пандемии коронавируса фактически ничего из европейских направлений не продают, в последнее время это были только Болгария, Венгрия и Норвегия.

Ранее многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.