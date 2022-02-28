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08:54 28.02.2022

ФИФА лишила сборную России флага и гимна

ФИФА россия футбол Фото: pixabay
В ФИФА отметили, что приняли во внимание позиции футбольных ассоциаций Польши, Чехии и Швеции, которые выразили нежелание проводить матчи со сборной России, сообщает Zakon.kz.

Сборная России по футболу будет играть под названием «сборная РФС» без флага и гимна, говорится в сообщении Международной федерации футбола, передает Sport24.

Кроме того, на территории России не будут проводиться международные матчи. Домашние игры российской команды состоятся на нейтральном поле и без зрителей. ФИФА рассматривает возможность наложения дополнительных санкций вплоть до исключения России из соревнований.

Прежде всего ФИФА хотела бы вновь заявить о своем осуждении применения Россией силы при вторжении на Украину. Насилие никогда не является решением, и ФИФА выражает свою глубочайшую солидарность с людьми, пострадавшими от происходящего на Украине. ФИФА снова призывает к срочному восстановлению мира и конструктивному диалогу.Международная федерация футбола

В ФИФА подчеркнули, что ведут диалог с Международным олимпийским комитетом, УЕФА и другими спортивными организациями для возможного принятия дополнительных мер и санкций, включая потенциальное исключение из турниров, которое будет применено в ближайшем будущем, если ситуация не будет быстро улучшаться.

Также в ФИФА отметили, что приняли во внимание позиции футбольных ассоциаций Польши, Чехии и Швеции, которые выразили нежелание проводить матчи со сборной России.

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