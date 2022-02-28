Минкультуры планирует восстановить туристский имидж Казахстана

Об этом он рассказал на правительственном часе в Мажилисе.

В текущем году нам предстоит работа по восстановлению туристского имиджа страны на международном уровне. Планируется проведение двух маркетинговых кампаний. Первый проект нацелен на рынок стран СНГ, второй проект направлен на страны дальнего зарубежья. Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев

Он добавил, что после двухлетнего перерыва возобновляется участие в международных выставках и организациях роад-шоу в ОАЭ, Польше, Катаре, Германии.

Министр отметил, что уже подтверждено проведение 12 MICE мероприятий на 2022-2025 годы с участием 5 тыс. иностранных делегатов, а также идет работа по привлечению международных мероприятий в Казахстан.

Каждое второе мероприятие будет посвящено продвижению туристского потенциала.

Будет продолжена работа по цифровизации и маркетингу отрасли. Прорывным цифровым решением стал разработанный нацкомпанией продукт E-Qonaq по учету иностранных туристов в местах размещения. Фактически он предоставляет актуальную информацию для органов миграции и дает статистический срез по туристам в режиме реального времени. Даурен Абаев

Это позволит видеть «портрет туриста» и таргетировать маркетинговые мероприятия.