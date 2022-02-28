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Законодательство РК
12:29 28.02.2022

Посещением концертов и музеев школьникам хотят заменить некоторые уроки

ученики Фото: Zakon.kz
Любовь к культуре намерены прививать школьникам в Министерстве культуры и спорта, заявил глава ведомства Даурен Абаев, передает корреспондент Zakon.kz.

О новой программе он рассказал на правительственном часе в Мажилисе.

У нас сейчас есть потребительская корзина для школьников, мы хотим еще внедрить культурную корзину потребления. С соответствующим предложением мы выйдем с Министерством образования и науки.Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев

По словам министра, каждому школьнику будет выдаваться специальная карта, с которой он сможет посещать музеи, концерты и другие мероприятия.

Потом мы будем анализировать, как они пошли. Если школьник пойдет на симфонический концерт, то это можно будет засчитать за урок музыки, посещение музеев – за занятия по истории. Даурен Абаев
Тамила Языкова
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