12:29 28.02.2022
Посещением концертов и музеев школьникам хотят заменить некоторые уроки
Фото: Zakon.kz
Любовь к культуре намерены прививать школьникам в Министерстве культуры и спорта, заявил глава ведомства Даурен Абаев, передает корреспондент Zakon.kz.
О новой программе он рассказал на правительственном часе в Мажилисе.
У нас сейчас есть потребительская корзина для школьников, мы хотим еще внедрить культурную корзину потребления. С соответствующим предложением мы выйдем с Министерством образования и науки.Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев
По словам министра, каждому школьнику будет выдаваться специальная карта, с которой он сможет посещать музеи, концерты и другие мероприятия.
Потом мы будем анализировать, как они пошли. Если школьник пойдет на симфонический концерт, то это можно будет засчитать за урок музыки, посещение музеев – за занятия по истории. Даурен Абаев