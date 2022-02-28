Посещением концертов и музеев школьникам хотят заменить некоторые уроки

О новой программе он рассказал на правительственном часе в Мажилисе.

У нас сейчас есть потребительская корзина для школьников, мы хотим еще внедрить культурную корзину потребления. С соответствующим предложением мы выйдем с Министерством образования и науки. Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев

По словам министра, каждому школьнику будет выдаваться специальная карта, с которой он сможет посещать музеи, концерты и другие мероприятия.