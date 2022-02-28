Фонд «Қазақстан халқына» назвал размер матпомощи пострадавшим во время январских событий
Каждой семье погибшего военнослужащего, сотрудника органов внутренних дел, сотрудника органов национальной безопасности, гражданского лица, оказавшегося случайной жертвой событий, будет оказана материальная помощь в размере 7 млн тенге.
По 3 млн тенге будет направлено тяжелораненым военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и национальной безопасности, а также каждой семье раненых детей.
По информации фонда, по мере завершения следственных действий списки в фонд будут представляться правоохранительными органами РК.
В фонд «Қазақстан халқына» поступила информация из Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности, Республиканской гвардии о 21 убитом и о 94 тяжело раненых.
От уполномоченного по правам ребенка РК Аружан Саин поступила информация о трех убитых и четырех раненых детях, а также об одной убитой матери многодетной семьи.
От уполномоченного по правам человека РК Эльвиры Азимовой направлена информация о 29 гражданах РК, оказавшихся случайными жертвами (погибшими) январских событий. Трое из этого списка повторяются в списке уполномоченного по правам ребенка, двое – в списке КНБ.
Также фонд работает над вопросом по оказанию дополнительной благотворительной помощи семьям погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников органов национальной безопасности, а также гражданским лицам, оказавшимся случайными жертвами (погибшими) январских событий, имеющих несовершеннолетних детей.