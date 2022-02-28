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13:27 28.02.2022

Фонд «Қазақстан халқына» назвал размер матпомощи пострадавшим во время январских событий

беспорядки в Алматы Фото: Zakon.kz
Фонд «Қазақстан халқына» окажет помощь семьям погибших и раненых во время беспорядков в Казахстане, передает Zakon.kz.

Каждой семье погибшего военнослужащего, сотрудника органов внутренних дел, сотрудника органов национальной безопасности, гражданского лица, оказавшегося случайной жертвой событий, будет оказана материальная помощь в размере 7 млн тенге.

По 3 млн тенге будет направлено тяжелораненым военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и национальной безопасности, а также каждой семье раненых детей.

По информации фонда, по мере завершения следственных действий списки в фонд будут представляться правоохранительными органами РК.

В фонд «Қазақстан халқына» поступила информация из Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности, Республиканской гвардии о 21 убитом и о 94 тяжело раненых.

От уполномоченного по правам ребенка РК Аружан Саин поступила информация о трех убитых и четырех раненых детях, а также об одной убитой матери многодетной семьи.

От уполномоченного по правам человека РК Эльвиры Азимовой направлена информация о 29 гражданах РК, оказавшихся случайными жертвами (погибшими) январских событий. Трое из этого списка повторяются в списке уполномоченного по правам ребенка, двое – в списке КНБ.

Также фонд работает над вопросом по оказанию дополнительной благотворительной помощи семьям погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников органов национальной безопасности, а также гражданским лицам, оказавшимся случайными жертвами (погибшими) январских событий, имеющих несовершеннолетних детей.

Анастасия Стативкина
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