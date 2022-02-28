14:04 28.02.2022
В МНЭ просят казахстанцев не создавать ажиотаж из-за курса доллара
Фото: pixabay
Первый вице-министр национальной экономики Казахстана Тимур Жаксылыков посоветовал казахстанцам не создавать ажиотаж из-за нестабильной ситуации на валютном рынке, передает корреспондент Zakon.kz.
Лично мое мнение, что сейчас уже не нужно никаких резких движений делать. Нужно смотреть за развитием событий. Сейчас курс, возможно, будет волатильный. Это связано с непредсказуемым развитием событий, вы знаете где. Он может как понизиться, так и укрепиться, то есть сейчас лучше не делать никаких поспешных ошибочных движений.Первый вице-министр национальной экономики Казахстана Тимур Жаксылыков
Он рекомендовал казахстанцам немного выждать и не совершать ошибок.
Нужно подождать, нужно выждать развития событий. Я думаю, курс стабилизируется и вернется к своим равновесным значениям в ближайшее время.Тимур Жаксылыков
Ранее вице-министр заявил, что все происходящее с курсом российского рубля будет оказывать определенное воздействие на казахстанскую экономику и на курс тенге. Как отметил Жаксылыков, ситуация меняется очень быстро, и связано это с теми внешнеполитическими событиями, на которые Казахстан сегодня повлиять не может.