В МНЭ просят казахстанцев не создавать ажиотаж из-за курса доллара

Лично мое мнение, что сейчас уже не нужно никаких резких движений делать. Нужно смотреть за развитием событий. Сейчас курс, возможно, будет волатильный. Это связано с непредсказуемым развитием событий, вы знаете где. Он может как понизиться, так и укрепиться, то есть сейчас лучше не делать никаких поспешных ошибочных движений. Первый вице-министр национальной экономики Казахстана Тимур Жаксылыков

Он рекомендовал казахстанцам немного выждать и не совершать ошибок.

Нужно подождать, нужно выждать развития событий. Я думаю, курс стабилизируется и вернется к своим равновесным значениям в ближайшее время. Тимур Жаксылыков

Ранее вице-министр заявил, что все происходящее с курсом российского рубля будет оказывать определенное воздействие на казахстанскую экономику и на курс тенге. Как отметил Жаксылыков, ситуация меняется очень быстро, и связано это с теми внешнеполитическими событиями, на которые Казахстан сегодня повлиять не может.