Parimatch Foundation приобщает к спорту детей с нарушением слуха

Ничто так не вдохновляет на спорт, как атмосфера на арене в игровой день. Parimatch Foundation уже не раз организовывал поездки на хоккейные матчи для семей, которым жизненные обстоятельства не позволяют регулярно посещать подобные мероприятия. В преддверии Нового года фонд порадовал детей в Караганде. На этот раз поддержать свой город на матче «Актобе» — «Кулагер» поедут воспитанники Актюбинской специальной школы-интерната для детей с нарушением слуха.

Фото: Parimatch Foundation

Мы очень любим возить детей на матчи. Для них это – событие с большой буквы, полное новых впечатлений и ярких эмоций. Видеть, как внимательно они смотрят за игрой, слушать их восклицания и бодрые комментарии – лучшая награда для нас. Многие дети уходят с горячим желанием выйти на лед в составе команды родного города. А мы, со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы реализовать их спортивные амбиции, – сказала Виктория Андреева, представитель фонда Parimatch Foundation в Казахстане.

Матч посетили 20 детей из интерната с шестью сопровождающими. Во время игры дети перекусили, а после получили в подарок мерч от Parimatch Kazakhstan. По традиции по окончании игры юные болельщики познакомились и сфотографировались с игроками и получили на память шарфы. Приятным бонусом стала победа ХК «Актобе» со счетом 4:3.

Фото: Parimatch Foundation

Мы благодарны международному благотворительному фонду Parimatch Foundation за предоставленную возможность вживую посмотреть такую зрелищную игру и за памятные подарки. Ребята получили большой заряд положительных эмоций. Мы очень ценим поддержку фонда и желаем им дальнейшего процветания, – поделилась Шакенова Гульсим, директор специальной школы для детей с нарушением слуха города Актобе.

Parimatch Foundation – международный благотворительный фонд, созданный в 2019 году. Миссия фонда – улучшить здоровье и благополучие общества, предоставляя детям равные возможности и доступ к занятиям спортом и обучению.