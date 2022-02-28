Запланирована первая отправка белков коронавируса на МКС

«Это будет серия экспериментов. 18 марта планируем отправить так называемый нуклеокапсидный белок коронавируса, это будет первая для нас отправка в рамках серии экспериментов», – сообщил ТАСС управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

Как пояснил специалист, в рамках эксперимента с помощью 3D-биопринтера будут выращены кристаллы белка коронавируса. Первый эксперимент пройдет в течение восьми дней. После этого образцы будут возвращены на Землю, где их изучат в течение 1-1,5 месяца.

Также Хесуани добавил, что планируется еще одна отправка. Она будет осуществлена во время осеннего пилотируемого старта, а промежуточная может быть организована летом на транспортном грузовом корабле. В данный момент в лаборатории компании идут испытания.

Через неделю мы уже будем планировать отправку первых образцов на Байконур, чтобы они были подготовлены к полету. Юсеф Хесуани

Он подчеркнул, что эксперимент будет безопасен для членов экипажа, поскольку на орбиту отправится не сам вирус, а его часть.

Сама по себе она (часть вируса. – Прим. ред.) не может проникнуть в организм космонавтов, даже если они ее каким-то чудесным образом вдохнут, что тоже невозможно, потому что мы отправляем в специальных кюветах с тремя контурами защиты. Есть определенные требования по работе с биологическим материалом на МКС. Они уже нами много раз апробированы. Юсеф Хесуани

На 2022 год запланированы исследования в рамках разработки противовирусных препаратов. На МКС планируется вырастить белки коронавируса большого размера с помощью 3D-биопринтера, в том числе RBD-белок, отвечающий за присоединение коронавируса к клеткам человека. Отмечается, что полученные образцы будут применяться для расшифровки структуры белка и изучения механизмов внедрения вирусов в организм человека.