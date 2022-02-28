Казахстан не считает санкции продуктивным способом решения проблем – эксперт

Для разрешения российско-украинского конфликта должны быть задействованы любые дипломатические и переговорные, диалоговые механизмы, считает эксперт.

«Как говорится, лучше худой мир, чем добрая война. Война со всеми ее непредсказуемыми последствиями, рисками, гибелью людей, военнослужащих, гражданского населения, разрушениями инфраструктуры несет угрозу стабильности любого государства, – отметил Кушкумбаев.– Поэтому понятно, что между соседними странами подобные конфликты, подобные варианты развития событий никак не могут приветствоваться».

Казахстан всегда придерживался сдержанной позиции. Так было в 2008 году. Так было в 2014 году. Тем не менее, хотелось бы отметить, что мы являемся приверженцами именно мирного, неконфликтного, невоенного пути разрешения любых противоречий, которые существуют между государствами. Санат Кушкумбаев

Естественно, сейчас усиливается санкционная спираль, то есть санкционное давление на противоборствующие стороны и, прежде всего, на Россию. Введенные санкции – они до сих пор продолжают вводиться – болезненно будут сказываться на экономике нашего ключевого торгового, экономического партнера – России.

Санат Кушкумбаев подчеркнул, что ситуация в экономике России прямо влияет на ситуацию в Евразийском экономическом союзе и в ее странах-партнерах.

Это видят все, и даже обычные люди по волатильности курса тенге. Но вопрос не только в валюте. Дело в том, что экономика России тысячами нитей связана с экономикой Казахстана. И, конечно же, любые санкции, любой удар по экономике России, даже если он и не будет прямо направлен на Казахстан, будет косвенно воздействовать на экономику нашей страны. Это вполне осязаемо. Санат Кушкумбаев

Поэтому понятно, что Казахстан не считает какие-либо санкции или контр-санкции продуктивным способом для решения проблем. Мы приветствуем любые посреднические усилия, которые сейчас разные страны предлагают для начала незамедлительных переговоров, будь то Беларусь, Турция или Венгрия, резюмировал эксперт.