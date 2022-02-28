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15:23 28.02.2022

История с казахстанским бойцом ММА получила продолжение: задержан злоумышленник

задержание злоумышленника Фото: instagram.com/bagdat_mma
16 февраля казахстанский боец ММА Багдат Дюсембаев в ходе конфликта с охранником фитнес-клуба на юге Москвы получил огнестрельное ранение в грудь. Сегодня, 28 февраля, стало известно о задержании подозреваемого, сообщает Zakon.kz.

По данным издания РЕН ТВ, сотрудники полиции установили личность охранника и задержали его по адресу проживания. В отношении него возбудили уголовное дело.

38-летний охранник Максим Пахомов задержан на 48 часов. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, – отмечено в публикации Telegram-канала 112.

Напомним, Багдат Дюсембаев пострадал в результате конфликта со стрельбой на парковке.

В спортзал он приехал, чтобы купить абонемент. Сотруднику фитнес-клуба не понравилось, что машину боец оставил в неположенном месте. Тогда охранник выстрелил в спортсмена несколько раз.

Врачи диагностировали у пострадавшего множественные пулевые ранения грудной клетки, плеча и поясничной области.

Позднее раненый боец рассказал подробности стрельбы.

По словам спортсмена, он и не предполагал, что охранник начнет стрелять, поскольку никто никому не угрожал.

Багдат Дюсембаев выступает в любительском ММА. На его счету семь поединков: в двух победил, в четырех проиграл и один свел к ничьей.

Анастасия Московчук
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