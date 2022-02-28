История с казахстанским бойцом ММА получила продолжение: задержан злоумышленник

По данным издания РЕН ТВ, сотрудники полиции установили личность охранника и задержали его по адресу проживания. В отношении него возбудили уголовное дело.

38-летний охранник Максим Пахомов задержан на 48 часов. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, – отмечено в публикации Telegram-канала 112.

Напомним, Багдат Дюсембаев пострадал в результате конфликта со стрельбой на парковке.

В спортзал он приехал, чтобы купить абонемент. Сотруднику фитнес-клуба не понравилось, что машину боец оставил в неположенном месте. Тогда охранник выстрелил в спортсмена несколько раз.

Врачи диагностировали у пострадавшего множественные пулевые ранения грудной клетки, плеча и поясничной области.

Позднее раненый боец рассказал подробности стрельбы.

По словам спортсмена, он и не предполагал, что охранник начнет стрелять, поскольку никто никому не угрожал.

Багдат Дюсембаев выступает в любительском ММА. На его счету семь поединков: в двух победил, в четырех проиграл и один свел к ничьей.