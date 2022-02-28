15:57 28.02.2022
Крупную нарколабораторию ликвидировали в подвале дома в Алматы
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В микрорайоне Калкаман Алматы в подвале частного дома функционировал цех по производству синтетических наркотиков. В полиции города уточнили, что начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы полиции, дом был сдан в аренду мужчине в октябре 2021 года.
Как уточнили в ведомстве, в ходе обыска изъяты вещества в виде порошка и комочков, пластмассовые емкости с химическими веществами, колбы с жидкостями, электронные весы и другая атрибутика.
23-летний гражданин с неоконченным медицинским образованием наладил производство наркотиков. В нарколаборатории изъято несколько килограммов высушенных веществ. Они разных цветов: белые, черные, зеленые, коричневые. Один пакет коричневого «зелья» весит около 160 граммов, белого – 500. Это готовая продукция, и ее должны были расфасовать по дозам. Все, что было найдено в подвале – в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде, направлено на судебно-химическую экспертизу. Начато досудебное расследование, – поделился начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.