Песков рассказал, как Путин относится к введенным против него санкциям

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что сам факт объявления санкций против главы государства - абсурдный и весьма недальновидный.

По его словам, Владимир Путин относится к введенным против него санкциям «достаточно индифферентно».

Он добавил, что в санкциях содержатся достаточно абсурдные положения об активах и так далее.

Но всем известно, что никаких активов кроме тех, которые декларируются каждый год в размере прицепа, и квартиры, и еще каких-то банковских вкладов, у президента нет. Поэтому относится он достаточно индифферентно, но если брать с точки зрения решения проблем, то, конечно, сам факт введения санкций против главы государства - это не менее абсурдно, весьма недальновидно, - заявил Песков.

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе.

В ответ западные страны ввели очередные антироссийские санкции. В частности, Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для любых российских самолетов.