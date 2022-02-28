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16:25 28.02.2022

Песков рассказал, как Путин относится к введенным против него санкциям

санкции Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал санкции против президента России Владимира Путина абсурдными и недальновидными. Сам же Путин относится к ним «достаточно индифферентно», сообщает Zakon.kz.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что сам факт объявления санкций против главы государства - абсурдный и весьма недальновидный.

По его словам, Владимир Путин относится к введенным против него санкциям «достаточно индифферентно».

Он добавил, что в санкциях содержатся достаточно абсурдные положения об активах и так далее.

Но всем известно, что никаких активов кроме тех, которые декларируются каждый год в размере прицепа, и квартиры, и еще каких-то банковских вкладов, у президента нет. Поэтому относится он достаточно индифферентно, но если брать с точки зрения решения проблем, то, конечно, сам факт введения санкций против главы государства - это не менее абсурдно, весьма недальновидно, - заявил Песков.

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе.

В ответ западные страны ввели очередные антироссийские санкции. В частности, Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для любых российских самолетов.

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