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17:30 28.02.2022

Семьям случайных жертв январских событий окажут помощь — Жамишев

Помощь, казахстанцы, беспорядки, жертвы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Глава фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев на брифинге в СЦК рассказал, когда семьям случайных жертв январских событий окажут благотворительную помощь, передает корреспондент Zakon.kz.

Болат Жамишев сообщил, что попечительский совет фонда принял решение об оказании помощи семьям погибших гражданских лиц, оказавшихся случайными жертвами во время январских событий. Речь идет о 25 лицах.

Мы приняли во внимание те списки, которые получили от уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин и уполномоченного по правам человека Эльвиры Азимовой. Принято решение о том, что родственникам погибших, оказавшихся случайными жертвами январских событий, будет оказана помощь. Глава фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев

Между тем, по его словам, списки, которые были получены от омбудсменов, будут еще анализировать.

Нам предстоит еще выяснять детали гибели этих людей с компетентными органами, по мере выяснения всех обстоятельств мы будем оказывать помощь. Я уверен, что по целому ряду этих лиц, так как они не случайно попали в списки омбудсменов, решения будут приняты буквально в считанные дни. По кому-то эти решения могут быть и отложены в силу того, что следственные органы продолжают выяснять обстоятельства гибели этих людей. Болат Жамишев

При этом глава фонда подчеркнул, что только после завершения следственных действий можно будет в полной мере реализовать эти меры соцподдержки.

Мадина Мамырханова
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