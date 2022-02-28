17:53 28.02.2022
Токаев освободил от должности замуправляющего делами президента РК
Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Каната Шукунева. Соответствующее распоряжение опубликовано на Акорде, сообщает Zakon.kz
Распоряжением главы государства Шукунев Канат Бейбитович освобожден от должности заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан, – говорится в сообщении.
Шукунев Канат Бейбитович родился 17 августа 1981 года.
Окончил Акмолинский филиал Казахской Академии труда и социальных отношений, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (магистратура).
Трудовой стаж:
· работал в системе Управления делами президента Республики Казахстан (2004-2008);
· заведующий сектором, заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления делами президента Республики Казахстан (2008-2013);
· заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления делами президента Республики Казахстан (2013 – 06.2017);
· руководитель аппарата акима Акмолинской области (26.06.2017 – 07.2018);
· заместитель управляющего делами президента Республики Казахстан (с 07.2018).