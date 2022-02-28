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Законодательство РК
17:53 28.02.2022

Токаев освободил от должности замуправляющего делами президента РК

назначение Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Каната Шукунева. Соответствующее распоряжение опубликовано на Акорде, сообщает Zakon.kz
Распоряжением главы государства Шукунев Канат Бейбитович освобожден от должности заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан, – говорится в сообщении.

Шукунев Канат Бейбитович родился 17 августа 1981 года.

Окончил Акмолинский филиал Казахской Академии труда и социальных отношений, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (магистратура).

Трудовой стаж:

· работал в системе Управления делами президента Республики Казахстан (2004-2008);

· заведующий сектором, заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления делами президента Республики Казахстан (2008-2013);

· заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления делами президента Республики Казахстан (2013 – 06.2017);

· руководитель аппарата акима Акмолинской области (26.06.2017 – 07.2018);

· заместитель управляющего делами президента Республики Казахстан (с 07.2018).

Анастасия Московчук
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