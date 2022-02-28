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Законодательство РК
18:04 28.02.2022

Браконьеры убили марала в Алматинской области

марал Фото: pixabay
27 февраля в Алматинской области были задержаны браконьеры, убившие марала, передает Zakon.kz.

Инспекторы «Охотзоопром» совместно с сотрудниками Управления пограничной службы Сумбе, у села Шалкоде Райымбекского района Алматинской области остановили автомашины Skoda и Honda для осмотра.

В результате проверки в автомобиле Skoda была обнаружена разделанная туша, предположительно, марала, а также охотничьи ружья «Вепрь» и «ИЖ-27» с патронами. Пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 337 УК РК. Проводится досудебное расследование.

Анастасия Стативкина
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