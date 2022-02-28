Браконьеры убили марала в Алматинской области

Инспекторы «Охотзоопром» совместно с сотрудниками Управления пограничной службы Сумбе, у села Шалкоде Райымбекского района Алматинской области остановили автомашины Skoda и Honda для осмотра.

В результате проверки в автомобиле Skoda была обнаружена разделанная туша, предположительно, марала, а также охотничьи ружья «Вепрь» и «ИЖ-27» с патронами. Пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 337 УК РК. Проводится досудебное расследование.